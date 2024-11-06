Россиянин сфотографировал вышку связи по заданию Украины и загремел в тюрьму

Житель Бурятии получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчина, по заданию Легиона «Свобода России»* сфотографировал вышку сотовой связи и отправил кадры куратору. Об этом сообщает «Лента.ру».

Местного жителя признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он начал переписку с представителем запрещённой организации из-за желания уехать на Украину. Мужчина также планировал участвовать в боевых действиях на фронте на стороне противника.

Киевский куратор дал задание сделать фотографию вышки сотовой связи в посёлке Селенгинске, в итоге россиянин всё выполнил, отправил эти кадры и указал координаты местоположения. Далее фигурант оформил заграничный паспорт и получил план по въезду на территорию Украины. В результате его задержали. Ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой: сначала в тюрьме, а потом в колонии строго режима.

А недавно к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима приговорили IT-специалиста, который пытался передать Центральному разведывательному управлению США секретные сведения. Он был задержан с поличным. Этот момент даже попал на камеру.