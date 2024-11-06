Силы ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 и 8 авиационных бомб Hammer

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 648 самолётов противника, 283 вертолёта, 35 298 беспилотников и 585 зенитных ракетных комплексов.

«Были уничтожены 19 063 танка и других боевых бронированных машин, 1 484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 010 единиц специальной военной автомобильной техники», — поделились в Минобороны РФ.