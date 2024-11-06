Детская смертность в России упала на 25%

В России детская смертность уменьшилась за последние четыре года на 25% на фоне действия национальных проектов по здравоохранению, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на правительственном часе Совета Федерации.

«За 4 года реализации [нацпроектов] здравоохранения мы имеем самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения, а также исторически низкие значения общей и младенческой смертности. <…> Кроме исторических минимумов младенческой смертности, почти на 25% в целом снизилась детская смертность», — пояснил чиновник.

Также, по его словам, уже к 2030 году продолжительность жизни в стране достигнет показателя в 78 лет. Мурашко добавил, что сейчас необходимо активно привлекать в здравоохранение кадры и стимулировать уже работающий персонал, чтобы продолжить темпы развития в данном направлении.