Детская смертность в России упала на 25%
Мурашко: Детская смертность снизилась на 25% за 4 года реализации нацпроектов
В России детская смертность уменьшилась за последние четыре года на 25% на фоне действия национальных проектов по здравоохранению, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на правительственном часе Совета Федерации.
«За 4 года реализации [нацпроектов] здравоохранения мы имеем самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения, а также исторически низкие значения общей и младенческой смертности. <…> Кроме исторических минимумов младенческой смертности, почти на 25% в целом снизилась детская смертность», — пояснил чиновник.
Также, по его словам, уже к 2030 году продолжительность жизни в стране достигнет показателя в 78 лет. Мурашко добавил, что сейчас необходимо активно привлекать в здравоохранение кадры и стимулировать уже работающий персонал, чтобы продолжить темпы развития в данном направлении.
Ранее в Минздраве напомнили, что сегодня серьёзным резервом снижения смертности является вакцинация. Поэтому осенью защититься от респираторных заболеваний, в числе которых грипп, парагрипп, различные ОРВИ, а также коронавирусная инфекция, можно при помощи прививки.
Life.ru