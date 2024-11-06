В Подмосковье врачи выкачали почти поллитра жидкости из яичек 70-летнего пенсионера

Подмосковные врачи спасли жизнь 70-летнего мужчины, яички которого весили около полкиллограмма из-за накопленной жидкости. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Как рассказали Life.ru в пресс-службе, в Орехово-Зуевскую больницу мужчина приехал с сильно увеличенной мошонкой. Он пожаловался, что такие размеры не дают ему спокойно жить. Врачи выявили у него две кисты, размеры которых достигали почти 10 сантиметров. Медики отметили, что такое кистозное образование неопасно для мочеполовой системы, если вовремя взяться за лечение.

«Особенностью данного случая является наличие нескольких крупных кист в мошонке. Обычно они меньшего размера. Во время операции нам удалось убрать оба образования без повреждения оболочки кисты, которая тоньше 1 мм. Это гарантирует отсутствие повторения заболевания у пациента», — рассказал к.м.н. врач-уролог-андролог Никита Наумов.

Буквально через несколько дней после операции пациент был готов к выписке. Теперь некоторое время ему придётся носить компрессионное бельё, однако обычной жизни это никак не мешает.