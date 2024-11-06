Ливанские ракеты пробили «купол» Израиля и попали по аэропорту Бен-Гурион
Армия Израиля сообщила о запуске 10 ракет из Ливана по центру Израиля
В Израиле военные смогли отследить запуск 10 ракет со стороны Ливана, которые вылетели в сторону центральных районов еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Удар Ливана по израильскому аэропорту. Видео © Х / LapoPontecorvi
«Часть ракет была перехвачена. Подробности выясняются», — уточняется в заявлении в телеграм-канале.
В Сети появились кадры предполагаемого ливанского удара, который пришёлся по аэропорту Бен-Гурион. Ракеты «Хезболлы» пробили израильский «Железный купол». На данный момент информации о пострадавших нет. До прилёта в Тель-Авиве звучал сигнал воздушной тревоги.
Ранее авиация Вооружённых сил Израиля нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов. Звуки взрывов были слышны со стороны южного пригорода и в центре столицы Ливана.
Х / LapoPontecorvi