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6 ноября, 11:19

Ливанские ракеты пробили «купол» Израиля и попали по аэропорту Бен-Гурион

Армия Израиля сообщила о запуске 10 ракет из Ливана по центру Израиля

В Израиле военные смогли отследить запуск 10 ракет со стороны Ливана, которые вылетели в сторону центральных районов еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Удар Ливана по израильскому аэропорту. Видео © Х / LapoPontecorvi

«Часть ракет была перехвачена. Подробности выясняются», — уточняется в заявлении в телеграм-канале.

В Сети появились кадры предполагаемого ливанского удара, который пришёлся по аэропорту Бен-Гурион. Ракеты «Хезболлы» пробили израильский «Железный купол». На данный момент информации о пострадавших нет. До прилёта в Тель-Авиве звучал сигнал воздушной тревоги.

Танк Израиля обстрелял миротворцев ООН в Ливане
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Ранее авиация Вооружённых сил Израиля нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов. Звуки взрывов были слышны со стороны южного пригорода и в центре столицы Ливана.

Обложка ©

Х / LapoPontecorvi

Татьяна Миссуми
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