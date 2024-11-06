«Сегодня будет встреча с президентом»: Первышов раскрыл изнанку назначений в Кремле
Первышов: Назначение на пост врио главы Тамбовской области стало неожиданностью
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Обложка © Telegram / PervyshovEA
Евгений Первышов, кандидатуру которого Владимир Путин недавно утвердил на пост врио губернатора Тамбовской области, раскрыл, как на самом деле происходят назначения в Кремле. Он отметил, что его ни о чём не предупреждали, поставив лишь перед фактом, что «сегодня будет встреча с президентом», пишет kp.ru.
Первышов признался, что это назначение для него самого стало сюрпризом. Он до последнего не знал, с какой целью его пригласили в Кремль. О том, что депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара возглавит Тамбовскую область даже речи не шло.
«Это не приказ, это высокое доверие, я считаю, поэтому, когда тебе доверяет президент, нужно браться и выполнять, и оправдывать», — сказал Первышов.
Напомним, Владимир Путин предложил Евгению Первышову пост врио главы Тамбовской области во время встречи 4 ноября. Экс-мэр Краснодара и ветеран СВО согласился занять эту должность. Он уверен, что полученных в рамках программы «Время героев» навыков ему хватит для работы на новом посту. Первым делом Первышов намерен пообщаться с жителями региона и посмотреть возможности социально-экономического роста.