«Сегодня будет встреча с президентом»: Первышов раскрыл изнанку назначений в Кремле

Евгений Первышов, кандидатуру которого Владимир Путин недавно утвердил на пост врио губернатора Тамбовской области, раскрыл, как на самом деле происходят назначения в Кремле. Он отметил, что его ни о чём не предупреждали, поставив лишь перед фактом, что «сегодня будет встреча с президентом», пишет kp.ru.

Первышов признался, что это назначение для него самого стало сюрпризом. Он до последнего не знал, с какой целью его пригласили в Кремль. О том, что депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара возглавит Тамбовскую область даже речи не шло.

«Это не приказ, это высокое доверие, я считаю, поэтому, когда тебе доверяет президент, нужно браться и выполнять, и оправдывать», — сказал Первышов.