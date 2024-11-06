Дуров может потерять миллионы из-за проступка Telegram
Telegram могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещённую информацию
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В России мессенджер Telegram Павла Дурова рискует вновь оказаться привлечённым к ответственности за административное нарушение, в частности за неудаление запрещённых к публикации сведений. Информация об этом появилась в картотеке Таганского суда Москвы. Если вина мессенджера будет доказана, то штраф составит до 4 миллионов рублей.
«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — уточняется на сайте.
Ранее на Telegram уже был наложен штраф Таганским судом Москвы. Его размер составил 4 миллиона рублей. Наказание избрано за неудаление мессенджером нескольких каналов, содержащих экстремистские материалы, в том числе, призывы к отделению Урала от остальной части России.