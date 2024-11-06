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Регион
6 ноября, 11:38

Дуров может потерять миллионы из-за проступка Telegram

Telegram могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещённую информацию

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

В России мессенджер Telegram Павла Дурова рискует вновь оказаться привлечённым к ответственности за административное нарушение, в частности за неудаление запрещённых к публикации сведений. Информация об этом появилась в картотеке Таганского суда Москвы. Если вина мессенджера будет доказана, то штраф составит до 4 миллионов рублей.

«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — уточняется на сайте.

Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные
Мизулина: Мошенники пишут от лица поддержки Telegram, требуя подтвердить данные

Ранее на Telegram уже был наложен штраф Таганским судом Москвы. Его размер составил 4 миллиона рублей. Наказание избрано за неудаление мессенджером нескольких каналов, содержащих экстремистские материалы, в том числе, призывы к отделению Урала от остальной части России.

Татьяна Миссуми
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