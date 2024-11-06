Дуров может потерять миллионы из-за проступка Telegram

В России мессенджер Telegram Павла Дурова рискует вновь оказаться привлечённым к ответственности за административное нарушение, в частности за неудаление запрещённых к публикации сведений. Информация об этом появилась в картотеке Таганского суда Москвы. Если вина мессенджера будет доказана, то штраф составит до 4 миллионов рублей.