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6 ноября, 11:46
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МОК объяснил решение допустить транс-боксёршу Иман Хелиф до Олимпиады в Париже

Спортсмен(ка) из Алжира Иман Хелиф. Фото © AP/TASS

Спортсмен(ка) из Алжира Иман Хелиф. Фото © AP/TASS

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) объяснил, на каком основании была разрешена участие алжирской спортсменки Иман Хелиф в женском боксерском турнире Олимпийских игр 2024 года. Несмотря на наличие признаков, указывающих на мужскую принадлежность, она смогла принять участие в соревнованиях.

«Все боксёры, участвовавшие в турнире в Париже, соблюдали установленные правила допуска и регистрации, а также медицинские требования, принятые боксерским союзом Парижа 2024 года (PBU). Как и на предыдущих Олимпийских играх, пол и возраст спортсменов определялись на основе их паспортных данных», — приводит слова собеседника Odds.ru.

Стоит отметить, что в 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила Хелиф к участию в чемпионате мира в Индии, сославшись на несоответствие критериям допуска. Тем не менее, на Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменка завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов среди женщин.

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Ранее Le Correspondent опубликовало медицинский отчет, который подтверждает, что Хелиф является мужчиной. В статье говорится, что уровень тестостерона у нее превышает норму для женщин в пять раз, а результаты МРТ показывают отсутствие матки и наличие «семенников в паховых каналах», а также микропениса в виде «гипертрофии клитора».

Марина Фещенко
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