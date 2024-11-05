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5 ноября, 14:36
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Умар Кремлёв призвал главу МОК Баха встать на колени из-за лжи о боксёрше Хелиф

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен извиниться перед всеми боксерами за свои слова в связи с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф. В своём телеграм-канале Кремлёв подчеркнул, что Бах, ставя личные интересы выше всего, должен «встать на колени» перед оскорбленными спортсменками и боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлёв.

Напомним, что в конце июля МОК дал разрешение двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Это касается боксёрши из Алжира Иман Хелиф и её коллеги из Тайваня Линь Юйтин. На пути Иман Хелиф к олимпийскому золоту возник гендерный скандал: в её ДНК были выявлены мужские хромосомы, что вызвало негативную реакцию как со стороны соперников, так и зрителей. Итальянская боксёрша Анджела Карини, которая встречалась с Иман в ринге, даже отказалась продолжать бой всего через 46 секунд после его начала.

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А ранее Le Correspondent опубликовало медицинский отчет, который подтверждает, что Хелиф является мужчиной. В статье говорится, что уровень тестостерона у нее превышает норму для женщин в пять раз, а результаты МРТ показывают отсутствие матки и наличие «семенников в паховых каналах», а также микропениса в виде «гипертрофии клитора».

Обложка ©

Wikipedia, © TACC / EPA

Марина Фещенко
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