Умар Кремлёв призвал главу МОК Баха встать на колени из-за лжи о боксёрше Хелиф

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен извиниться перед всеми боксерами за свои слова в связи с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф. В своём телеграм-канале Кремлёв подчеркнул, что Бах, ставя личные интересы выше всего, должен «встать на колени» перед оскорбленными спортсменками и боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлёв.