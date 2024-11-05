Врачи раскрыли тайну алжирской боксёрши Хелиф: Не женщина и не гермафродит
Врач Лордкипанидзе: С медицинской точки зрения боксёрша Хелиф — мужчина
Иман Хелиф. Обложка © TACC / AP
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф, наделавшая шума на ОИ из-за мужских черт внешности, биологически также является мужчиной. На этом сошлись опрошенные Life.ru кардиолог Заурбек Шугушев и акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.
С точки зрения биологии есть три вида: особь женского пола, мужского пола и так называемый гермафродит. Гермафродит обладает вторичными половыми признаками как женского, так и мужского пола, и они оба у него несостоятельны. То есть он полностью и не мужчина, и не женщина. Если у человека есть яички, то биологически он относится к мужскому полу. Это человек, у которого есть определённый гормональный фон, не совместимый с женским.
Врач уточнил, что у мужчин даже самый низкий уровень тестостерона кратно выше, чем самый высокий уровень у женщины. Поэтому, по его мнению, допускать мужчин до соревнований с женщинами нельзя, а Хелиф биологически как раз является мужчиной.
Если разбираться с медицинской точки зрения, то, конечно, это однозначно мужчина. Просто, к сожалению, в процессе внутриутробного развития произошла определённая патология, так называемый крипторхизм, и в результате произошло неопущение яичек в мошонку. То есть весь процесс внутриутробного развития нарушился. И в силу этого член недоразвился, влагалища там вообще не было. Это не гермафродитизм, когда есть признаки обоих полов. Это совершенно другая форма нарушения развития.
Лордкипанидзе предположил, что родители изначально, видя недоразвитие наружных половых органов, расценили пол Хелиф как женский, воспитывали его как девочку, затем он пошёл в женскую секцию и дальше попал в олимпийскую сборную. Но на самом деле это типичный мужчина.
Акушер-гинеколог считает, что в конечном счёте анализ на определение пола станет обязательным для всех крупных соревнований, чтобы предотвратить либо казуистические случаи, либо преднамеренный подвох, когда женщина будет представляться мужчиной, а мужчина — женщиной.
Напомним, в конце июля МОК разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Речь идёт о боксёрше из Алжира Иман Хелиф и её коллеге из Тайваня Линь Юйтин. На пути Иман Хелиф к олимпийскому золоту возник гендерный скандал: в её ДНК были обнаружены мужские хромосомы, что вызвало враждебные реакции со стороны коллег и зрителей. Итальянская боксёрша Анджела Карини, участвовавшая с Иман в поединке, вовсе отказалась продолжать бой спустя 46 секунд после его начала.