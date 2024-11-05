Врачи раскрыли тайну алжирской боксёрши Хелиф: Не женщина и не гермафродит

С точки зрения биологии есть три вида: особь женского пола, мужского пола и так называемый гермафродит. Гермафродит обладает вторичными половыми признаками как женского, так и мужского пола, и они оба у него несостоятельны. То есть он полностью и не мужчина, и не женщина. Если у человека есть яички, то биологически он относится к мужскому полу. Это человек, у которого есть определённый гормональный фон, не совместимый с женским.