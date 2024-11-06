СК расследует дело ОПГ, незаконно переправившей свыше 140 сирийцев через Россию

В Московском военном округе идёт следствие по делу организованной преступной группы, незаконно переправившей более 140 граждан Сирии в Западную Европу через российскую и белорусскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Следственном комитете уточнили, что удалось пресечь деятельность сразу нескольких преступных сообществ, которые организовывали нелегальную миграцию. При этом военные следственные органы СК РФ регулярно проводят мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших при этом на воинский учёт.

«В военном СУ СК РФ по Московскому военному округу расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через РФ и РБ путём внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — сказано в публикации.

Кроме того, Военное следственное управление СК РФ по Ленинградскому военному округу изучает обстоятельства дела о нелегальной миграции граждан Сирии. Иностранцы указали ложные сведения на «Госуслугах» о цели своего прибытия в Россию и условиях приёма.