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6 ноября, 14:17

В Находке чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору и уволился

Директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Находки Владимир Ко. Обложка © VK / Владимир Ко

Директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Находки Владимир Ко. Обложка © VK / Владимир Ко

Со своего поста ушёл директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко из Находки. Ему пришлось покинуть должность из-за скандала с оскорблением школьника. Такое заявление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Я принял нелёгкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — добавил Владимир Ко.

До этого чиновник грубо отозвался о мальчике, с которым они общались в Приморье по поводу каникул. Владимир Ко резко выразился, поинтересовавшись «откуда такие берутся». Также чиновник решил нецензурно обсудить всю ситуацию в комментариях. Позже Ко пришлось удалять пост и закрывать страницу в соцсетях, потому что все его мысли бурно обсуждала аудитория.

Сейчас чиновник живёт на «своей второй малой родине — в Приморском крае». Он опубликовал большой пост с извинениями и объяснениями.

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Ранее об уходе с поста заявил глава Коми Владимир Уйба. Теперь политик будет трудиться на федеральном уровне под крылом президента России Владимира Путина, который и предложил ему новую должность. Куда именно уходит Уйба, пока неизвестно.

Наталья Афонина
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