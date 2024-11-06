В Находке чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору и уволился

Со своего поста ушёл директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко из Находки. Ему пришлось покинуть должность из-за скандала с оскорблением школьника. Такое заявление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Я принял нелёгкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — добавил Владимир Ко.

До этого чиновник грубо отозвался о мальчике, с которым они общались в Приморье по поводу каникул. Владимир Ко резко выразился, поинтересовавшись «откуда такие берутся». Также чиновник решил нецензурно обсудить всю ситуацию в комментариях. Позже Ко пришлось удалять пост и закрывать страницу в соцсетях, потому что все его мысли бурно обсуждала аудитория.

Сейчас чиновник живёт на «своей второй малой родине — в Приморском крае». Он опубликовал большой пост с извинениями и объяснениями.