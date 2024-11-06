Силуанов назвал 2 самых выгодных инструмента для инвестиций

Депозиты в банках и покупка российских гособлигаций на сегодняшний день являются самыми выгодными средствами для инвестиций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Если говорить о наших обычных тратах, если есть какие-то сбережения, то всё зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним», – советует Силуанов.

Он обратил внимание и на то, что депозит – тоже хороший вариант. По его мнению, сейчас банки предлагают такую доходность вкладов, какую не каждый бизнес сможет обеспечить. Силуанов рекомендует при этом не забывать вкладывать деньги в образование и воспитание детей. При наличии сбережений молодым людям стоит попробовать себя на фондовом рынке, добавил он.