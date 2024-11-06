Врач объяснил, когда боль в ногах сигнализирует о смертельной опасности

Боль в области вен может говорить о разных заболеваниях. Например, если неприятные ощущения возникают в вечернее время, а после физнагрузки становятся ноющими, как будто ноги налились свинцом, то это может говорить о хронической венозной недостаточности. Однако боль в этом случае должна исчезать после отдыха, заявил флеболог Алексей Титович в беседе с RG.ru.

Врач добавил, что если боль не проходит после отдыха, то это может быть признаком тромбоза глубоких вен нижних конечностей. В свою очередь вздувшиеся болезненные вены чаще всего наблюдаются при варикозе. Более серьёзными причинами такого состояния могут быть флебит и тромбофлебит.

«Эти острые патологические процессы характеризуются воспалением стенок вен и образованием тромбов. Заболевания опасны для жизни, поэтому их лечение носит экстренный характер», — предупредил медик.

Лечение больных вен назначается после тщательного обследования и выявления причин патологии. До похода к врачу облегчить симптомы можно самостоятельно, приподняв ноги выше уровня сердца на 15 минут и охладив их при помощи душа. Тесная обувь и высокие каблуки противопоказаны при проблемах с венами. Перегревать ноги в сауне или в бане также нежелательно, отметил эксперт.