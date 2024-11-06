Путин установил ежемесячные выплаты служащим госорганов в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин издал указ о введении ежемесячной выплаты в размере 30 тысяч рублей для работников федеральных государственных учреждений, находящихся на территории новых регионов. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить, что в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — говорится в документе.