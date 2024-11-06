Савельев: Россия вскоре вернётся к созданию пассажирских сверхзвуковых самолётов

Россия может вернуться к пассажирским сверхзвуковым самолётам. По словам вице-премьера Виталия Савельева, страна создаст эти крылатые машины в ближайшее время. Об этом он рассказал в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Первый сверхзвуковой пассажирский самолёт создали в СССР. Это был ТУ-144. В то время партия крылатых машин составила 16 штук. Все они совершали пассажирские рейсы. Европа также придумала свой летающий транспорт — аналогичный самолёт «Конкорд».

«Самолёты немножко обогнали своё время в тот период, но мы к этому вернёмся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — всё-таки 8 или 9 часов в полёте — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев.