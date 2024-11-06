Россиянин-пироман поджёг свою квартиру и устроил «бомбардировку» с балкона
В Ростове-на-Дону мужчина поджёг квартиру и начал бросаться вещами с балкона
В Ростове-на-Дону мужчина устроил пожар в собственной квартире, а потом начал скидывать вещи с балкона вниз и спокойно смотреть на происходящее, сообщает SHOT. На место уже выехали экстренные службы.
Ростовчанин поджёг свою квартиру. Видео © Тelegram / SHOT
По словам очевидцев, мужчина поджёг вещи в своем жилье, откуда повалил густой тёмный дым. Он выбрался на балкон и начал кидать ботинки, одежду и всё, что попадалось под руку. На уговоры прохожих прекратить он не реагирует.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в селе Сростки произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и его 10-летний сын. Глава семейства успел вывести на улицу свою жену и дочь, однако, вернувшись в дом за мальчиком, уже не смог выбраться. Их тела были обнаружены при тушении пожара.
Тelegram / SHOT