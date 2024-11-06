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6 ноября, 13:30

Россиянин-пироман поджёг свою квартиру и устроил «‎бомбардировку» с балкона

В Ростове-на-Дону мужчина поджёг квартиру и начал бросаться вещами с балкона

В Ростове-на-Дону мужчина устроил пожар в собственной квартире, а потом начал скидывать вещи с балкона вниз и спокойно смотреть на происходящее, сообщает SHOT. На место уже выехали экстренные службы.

Ростовчанин поджёг свою квартиру. Видео © Тelegram / SHOT

По словам очевидцев, мужчина поджёг вещи в своем жилье, откуда повалил густой тёмный дым. Он выбрался на балкон и начал кидать ботинки, одежду и всё, что попадалось под руку. На уговоры прохожих прекратить он не реагирует.

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Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в селе Сростки произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и его 10-летний сын. Глава семейства успел вывести на улицу свою жену и дочь, однако, вернувшись в дом за мальчиком, уже не смог выбраться. Их тела были обнаружены при тушении пожара.

Обложка ©

Тelegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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