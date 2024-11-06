«‎Скандинавский» снегопад вогнал Челябинск в десятибалльные пробки

Движение в центральной части Челябинска вечером 6 ноября было почти полностью остановлено из-за десятибалльных пробок, появившихся на фоне обильного снегопада. Об этом сообщает URA.ru.

Непогода связана со скандинавским циклоном. Судя по картам, произошло уже более шести ДТП. Больше всего трудностей возникает на Свердловском тракте в сторону Металлургического района, проспекте Ленина, улицах Доватора, Тимирязева, Энгельса, Труда, а также Блюхера и Цвиллинга. Загруженность остальных дорог в городе оценивается в восемь — девять баллов.