Трёх нарушителей с беспилотником задержали на границе Белоруссии и Польши

В приграничье Белоруссии и Польши 5 ноября задержали троих нарушителей с беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа и 6-ю аккумуляторными батареями. Об этом сообщили в телеграм-канале Пограничного комитета республики.

У мужчин были обнаружены беспилотник и 6 аккумуляторных батарей. Видео © Telegram / «Пограничный комитет Беларуси»

Задержанные — граждане Белоруссии, в их отношении начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Двое из них за аналогичное правонарушение неделей ранее были привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 25 базовых величин каждому — теперь им грозит до 100 базовых величин.

Кроме того, один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле — за неповиновение законному требованию должностного лица его поместили в ИВС Брестской пограничной группы.