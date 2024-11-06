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6 ноября, 14:33

Трёх нарушителей с беспилотником задержали на границе Белоруссии и Польши

В приграничье Белоруссии и Польши 5 ноября задержали троих нарушителей с беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа и 6-ю аккумуляторными батареями. Об этом сообщили в телеграм-канале Пограничного комитета республики.

У мужчин были обнаружены беспилотник и 6 аккумуляторных батарей. Видео © Telegram / «Пограничный комитет Беларуси»

Задержанные — граждане Белоруссии, в их отношении начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Двое из них за аналогичное правонарушение неделей ранее были привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 25 базовых величин каждому — теперь им грозит до 100 базовых величин.

Кроме того, один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле — за неповиновение законному требованию должностного лица его поместили в ИВС Брестской пограничной группы.

Ранее стало известно, что Погранкомитет Белоруссии завёл дело после появления в Сети видео, на котором польские военные на границе стреляют в мужчину, находящегося на территории республики. Как отметили в ведомстве, на кадрах видно, что оружие было применено через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу.

Белорусские пограничники засекли и приземлили беспилотник на границе с Литвой
Белорусские пограничники засекли и приземлили беспилотник на границе с Литвой
Обложка ©

Telegram / «Пограничный комитет Беларуси»

Алена Пенчугина
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