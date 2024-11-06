Врач раскрыла стоимость белоснежной улыбки рэпера Басты

Рэпер Баста может потратить на новые зубы около 12 миллионов рублей и больше. Улыбка обойдётся исполнителю в кругленькую сумму, рассказала порталу «Страсти» стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина.

«Очевидно, что он установил керамические реставрации на все зубы, о чём свидетельствует и его рассказ о курьёзном случае на концерте, когда он микрофоном выбил себе временную реставрацию — их носят до того, как изготовят и зафиксируют постоянные», — объяснила она.

На данный момент у певца изменился оттенок и рельеф. Новая улыбка Басты сейчас очень бросается в глаза, помимо этого, пропал и прозрачный режущий край зубов.