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6 ноября, 15:31

Врач раскрыла стоимость белоснежной улыбки рэпера Басты

Врач Аверина: Стоимость новых зубов Басты может составлять 12 млн рублей

Рэпер Баста может потратить на новые зубы около 12 миллионов рублей и больше. Улыбка обойдётся исполнителю в кругленькую сумму, рассказала порталу «Страсти» стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина.

«Очевидно, что он установил керамические реставрации на все зубы, о чём свидетельствует и его рассказ о курьёзном случае на концерте, когда он микрофоном выбил себе временную реставрацию — их носят до того, как изготовят и зафиксируют постоянные», — объяснила она.

На данный момент у певца изменился оттенок и рельеф. Новая улыбка Басты сейчас очень бросается в глаза, помимо этого, пропал и прозрачный режущий край зубов.

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Напомним, рэпер потерял свой передний зуб на концерте в Тюмени. Он зацепился им о микрофон. В конце концов исполнителю помог местный стоматолог, который приехал на снегоходе. Врач мигом починил зуб музыканта, а потом «отключился».

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Афонина
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