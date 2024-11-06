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6 ноября, 15:08

Песков: РФ стала объектом выкачивания дивидендов для Запада после развала СССР

Когда после развала Советского союза в отношениях России и Запада наступил «медовый месяц», западные партнёры использовали нашу страну исключительно как объект выкачивания дивидендов. Об этом на марафоне «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США стала заставлять другие страны мира жить по правилам, которые устанавливала на свой лад и меняла когда и как ей было удобно. Это был неоколониальный режим, из всех остальных стран выжимали соки. И наша страна после крушения СССР, предавшись эйфории, как нам казалось, медовых лет, превратилась в объект выкачивания дивидендов», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в те годы российскому руководству казалось, будто с Западом можно будет сотрудничать на равных, но время и практика показали, что это не так. Сейчас мир движется к неколониальной системе мироустройства, которая будет построена на равноправии, общей выгоде и взаимном уважении. В новом миропорядке большие государства не будут указывать маленьким, как правильно жить, и вектор движения в этом направлении уже не получится обратить, подытожил пресс-секретарь главы России.

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Юрий Лысенко
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