Россия никогда не развивалась как «закрытая коробка», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что наша страна будет и дальше искать партнёров для взаимодействия во всех сферах.

«Какой будет Россия? Конечно, она будет сильной, здоровой, самой большой. Она будет уважать другие страны, она будет искать партнёров, которые готовы на мирное взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах», — сказал представитель Кремля на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что государство будет продолжать сотрудничать везде и со всеми, потому что никогда РФ никогда не была «закрытой коробкой», добавив, что развитие по такому сценарию невозможно.