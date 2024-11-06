Песков напомнил о временах, когда бюджет России был чуть больше, чем у Нью-Йорка
Бюджет всей России был чуть больше бюджета Нью-Йорка, но за 24 года она проделала путь до 4-5 места по объёму ВВП. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».
«Были времена, когда бюджет страны нашей был чуть больше, чем у города Нью-Йорк. За 24 года нам удалось проделать путь до 4-5 места по ВВП, по паритету покупательской способности. Нам удалось встать на ноги и выжить», — рассказал представитель Кремля.
Ранее Песков нашёл объяснение оптимизму у россиян по поводу победы Трампа. По его словам, всё дело в обещаниях мира. Представитель Кремля верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.
Life.ru