Бюджет всей России был чуть больше бюджета Нью-Йорка, но за 24 года она проделала путь до 4-5 места по объёму ВВП. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Были времена, когда бюджет страны нашей был чуть больше, чем у города Нью-Йорк. За 24 года нам удалось проделать путь до 4-5 места по ВВП, по паритету покупательской способности. Нам удалось встать на ноги и выжить», — рассказал представитель Кремля.