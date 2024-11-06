Песков ответил на вопрос о будущем президенте России

Ранее Дмитрий Песков признался, что не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США. Он также счёл, что отсутствие такого поздравления не сможет ухудшить отношения Москвы и Вашингтона ещё больше — они и так находятся в низшей точке за всю историю. Дальнейшие же шаги будут зависеть от нового руководства США.