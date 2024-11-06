Песков ответил на вопрос о будущем президенте России
Песков ответил на вопрос, каким видит будущего президента России
Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос одного из участников, каким он видит будущего президента России.
Песков нашёл ответ на вопрос, каким видит будущего президента России. Видео © Life.ru
– Каков он – будущий лидер России?
– Такой же, как Путин!
Ранее Дмитрий Песков признался, что не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США. Он также счёл, что отсутствие такого поздравления не сможет ухудшить отношения Москвы и Вашингтона ещё больше — они и так находятся в низшей точке за всю историю. Дальнейшие же шаги будут зависеть от нового руководства США.
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