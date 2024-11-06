Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 14:32

Песков ответил на вопрос о будущем президенте России

Песков ответил на вопрос, каким видит будущего президента России

Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос одного из участников, каким он видит будущего президента России.

Песков нашёл ответ на вопрос, каким видит будущего президента России. Видео © Life.ru

– Каков он – будущий лидер России?

– Такой же, как Путин!

Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину
Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину

Ранее Дмитрий Песков признался, что не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США. Он также счёл, что отсутствие такого поздравления не сможет ухудшить отношения Москвы и Вашингтона ещё больше — они и так находятся в низшей точке за всю историю. Дальнейшие же шаги будут зависеть от нового руководства США.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar