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Регион
6 ноября, 15:10
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Лох не мамонт, он не вымрет: Россиян предупредили о возрождении старой криминальной схемы

МВД предупредило россиян о возрождении криминальной схемы «Мамонт»

Россиян предупредили о возрождении криминальной схемы «Мамонт». По классической схеме злоумышленники похищают деньги и данные банковских карт у жертв — на сленге мошенников «мамонтов» — с помощью фишингового сайта под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов. Глаза россиянам на тонкости аферы раскрыли в МВД.

«В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку», — объяснили в пресс-службе ведомства.

МВД предупреждает: спрятанная в таком приложении шпионская программа перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег со счётов жертв.

Ранее Life.ru рассказали о том, как аферисты развели на 95 тысяч рублей камерную певицу Аблабердыеву, ставившую голос британскому звезде Mika. Артистке позвонили неизвестные и представились работниками местной поликлиники. Женщине предложили переоформить полис онлайн. Когда певица перешла по присланной ей ссылке и скачала приложение, мошенники получили доступ к её онлайн-банку, так Аблабердыева потеряла 95 тысяч рублей.

Звонок с того света: Аферисты начали просить у россиян деньги под видом умерших родственников
Звонок с того света: Аферисты начали просить у россиян деньги под видом умерших родственников
Обложка ©

Freepik/jcomp

Алена Пенчугина
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