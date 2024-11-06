Лох не мамонт, он не вымрет: Россиян предупредили о возрождении старой криминальной схемы

Россиян предупредили о возрождении криминальной схемы «Мамонт». По классической схеме злоумышленники похищают деньги и данные банковских карт у жертв — на сленге мошенников «мамонтов» — с помощью фишингового сайта под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов. Глаза россиянам на тонкости аферы раскрыли в МВД.

«В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку», — объяснили в пресс-службе ведомства.

МВД предупреждает: спрятанная в таком приложении шпионская программа перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег со счётов жертв.