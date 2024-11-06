Лох не мамонт, он не вымрет: Россиян предупредили о возрождении старой криминальной схемы
МВД предупредило россиян о возрождении криминальной схемы «Мамонт»
Россиян предупредили о возрождении криминальной схемы «Мамонт». По классической схеме злоумышленники похищают деньги и данные банковских карт у жертв — на сленге мошенников «мамонтов» — с помощью фишингового сайта под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов. Глаза россиянам на тонкости аферы раскрыли в МВД.
«В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку», — объяснили в пресс-службе ведомства.
МВД предупреждает: спрятанная в таком приложении шпионская программа перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег со счётов жертв.
Ранее Life.ru рассказали о том, как аферисты развели на 95 тысяч рублей камерную певицу Аблабердыеву, ставившую голос британскому звезде Mika. Артистке позвонили неизвестные и представились работниками местной поликлиники. Женщине предложили переоформить полис онлайн. Когда певица перешла по присланной ей ссылке и скачала приложение, мошенники получили доступ к её онлайн-банку, так Аблабердыева потеряла 95 тысяч рублей.