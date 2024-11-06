В Омске во время сильного ветра рухнула крыша таксопарка, повреждено 7 машин

В Омске начались погодные апокалипсисы, из-за которых массово страдают автомобили. Из-за сильного ветра и снега в городе рухнула крыша таксопарка. Об этом сообщает РИА «Новости» . Сейчас в регионе наблюдается сильная метель, зафиксированы 8-бальные пробки.

В машинах не было пассажиров и водителей во время падения крыши в Омске. Обложка © Telegram / Аварийный Омск

Ранее стало известно, что сильный вечер также обрушился на Дагестан, в частности Махачкалу. Без электроэнергии осталось около 90 тысяч жителей. Ураган выбивал стёкла в автомобилях, крушил деревья, сбивал бетонные блоки на стройках. Одну из жительниц прибило куском фанеры. Она получила множественные травмы, в том числе черепа. Ранее врачи оценивали её состояние как стабильное. Известно, что она работает в местной школе и в момент инцидента следовала на уроки.