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Регион
6 ноября, 16:32

В Омске во время сильного ветра рухнула крыша таксопарка, повреждено 7 машин

Крыша таксопарка упала на автомобили в Омске. Обложка © VK / Инцидент Омск

Крыша таксопарка упала на автомобили в Омске. Обложка © VK / Инцидент Омск

В Омске начались погодные апокалипсисы, из-за которых массово страдают автомобили. Из-за сильного ветра и снега в городе рухнула крыша таксопарка. Об этом сообщает РИА «Новости». Сейчас в регионе наблюдается сильная метель, зафиксированы 8-бальные пробки.

В машинах не было пассажиров и водителей во время падения крыши в Омске. Обложка © Telegram / Аварийный Омск

В машинах не было пассажиров и водителей во время падения крыши в Омске. Обложка © Telegram / Аварийный Омск

Семь легковых автомобилей повреждено в результате падения крыши в Омске. Обложка © Telegram / Аварийный Омск

«Полицией проводится проверка в связи с обрушением крыши на улице Енисейской. Таксопрак-3, повреждено семь легковых автомобилей граждан. Пострадавших нет», — сообщил собеседник.

Крушит деревья и сносит бетон: В Дагестане свирепствует мощный ветер
Крушит деревья и сносит бетон: В Дагестане свирепствует мощный ветер

Ранее стало известно, что сильный вечер также обрушился на Дагестан, в частности Махачкалу. Без электроэнергии осталось около 90 тысяч жителей. Ураган выбивал стёкла в автомобилях, крушил деревья, сбивал бетонные блоки на стройках. Одну из жительниц прибило куском фанеры. Она получила множественные травмы, в том числе черепа. Ранее врачи оценивали её состояние как стабильное. Известно, что она работает в местной школе и в момент инцидента следовала на уроки.

Наталья Афонина
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