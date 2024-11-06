Врач рассказал, при каком пульсе следует немедля звать на помощь врачей

Жизни человека угрожает опасность, если его пульс опускается ниже 45 или выше 130 ударов в минуту. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Эксперт рекомендует при обнаружении такового немедленно вызывать скорую помощь. При высоком пульсе сердце сокращается гораздо быстрее. Из-за этого оно перестаёт заполняться кровью, что в конечном итоге грозит инфарктом. Если показатели пульса наоборот слишком низкие, то может случиться потеря сознания и остановка сердца.

«Сердце очень редко сокращается, не переносит нормально кровь. Фактически человек пребывает как будто в оглушённом состоянии, его органы и ткани очень плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Может даже случиться остановка сердца», – предостерегает медик.

Доктор добавил, что нормальным показателем считается частота сердечных сокращений от 55 до 80 ударов в минуту.