Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла Life.ru, каким Белоруссия видит будущее после выборов в США

Разрядка в отношениях Вашингтона и Минска в интересах самих США — так пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отреагировала на итоги выборов американского президента.

«Хуже уже вряд ли возможно, а в лучшее мы верим всегда. Тем более это (разрядка в наших отношениях, — Прим. Life.ru) в интересах самой Америки, а Америка, как известно, для нового хозяина Белого дома — прежде всего», — поделилась пресс-секретарь Лукашенко в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.