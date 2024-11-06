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6 ноября, 15:35

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла Life.ru, каким Белоруссия видит будущее после выборов в США

Пресс-секретарь Лукашенко: Ухудшение отношений с США уже вряд ли возможно

Разрядка в отношениях Вашингтона и Минска в интересах самих США — так пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отреагировала на итоги выборов американского президента.

«Хуже уже вряд ли возможно, а в лучшее мы верим всегда. Тем более это (разрядка в наших отношениях, — Прим. Life.ru) в интересах самой Америки, а Америка, как известно, для нового хозяина Белого дома — прежде всего», — поделилась пресс-секретарь Лукашенко в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

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К слову, выиграв на выборах президента США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сможет поквитаться со своими политическими оппонентами. Под горячую руку могут попасть нынешний президент Джо Байден, его вице-президент Камала Харрис, бывший глава Штатов Барак Обама, а также экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Известно, что у Трампа составлен внушительный список с именами людей, которым он хочет воздать по заслугам после того, как переизберётся.

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Life.ru

Александр Юнашев
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