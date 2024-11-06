Россияне увидят «Бобровую Луну» в ночь с 15 на 16 ноября
В ночь с 15 на 16 ноября челябинцы смогут увидеть «Бобровую Луну» — она же «Бобровое полнолуние». Необычное название явлению дали ещё индейцы, когда наблюдали в ноябре за тем, как бобры активно строят плотины и запасают еду на зиму. Кстати, китайцы называют ноябрьское полнолуние «Белой Луной», а кельты — «Тёмной».
Увидеть «Бобровую Луну» можно будет невооруженным глазом в ясную ночь Лучше всего полнолуние наблюдать 16 ноября около 2:30 по челябинскому времени, сообщает портал «Хорошие новости».
А жители Москвы в ноябре смогут наблюдать ежегодный звездопад — матерный поток Леониды — он начнётся 6 ноября, а закончится лишь 30 числа. Однако пика активности небесных тел в столице не увидят из-за Луны. Тем не менее у москвичей будет почти месяц, чтобы проследить за звездопадом — не забывайте смотреть на небо.