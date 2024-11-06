Кириенко раскрыл, какой будет тема весеннего марафона «Знание. Первые»

Следующий марафон «Знание. Первые», который будет проводиться весной, посвятят 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко о тематиках следующих марафонов «Знание. Первые». Видео © Life.ru

«Общество «Знание» — механизм живой, и это очень здорово. Появляются новые события, новые вызовы, темы, которые интересуют молодёжь, и «Знание» всегда на них реагирует. Но какие-то вещи неизменны. Например, уже очевидно, что весной марафон общества «Знание» будет посвящён 80-летию Великой Победы, это не вызывает сомнений», — рассказал Кириенко.

Замглавы Администрации Президента РФ добавил, что уже понятна тема осеннего марафона — День знаний. Ещё одно мероприятие «Знания» к следующей осени, вероятно, приурочат к 80-летию отечественной атомной отрасли. При планировании остальных марафонов общество будет ориентироваться на запросы россиян, подытожил Кириенко.