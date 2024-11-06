Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 17:40

Кириенко раскрыл, какой будет тема весеннего марафона «Знание. Первые»

Кириенко: Весенний марафон «Знание. Первые» посвятят 80-летию Великой Победы

Следующий марафон «Знание. Первые», который будет проводиться весной, посвятят 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко о тематиках следующих марафонов «Знание. Первые». Видео © Life.ru

«Общество «Знание» — механизм живой, и это очень здорово. Появляются новые события, новые вызовы, темы, которые интересуют молодёжь, и «Знание» всегда на них реагирует. Но какие-то вещи неизменны. Например, уже очевидно, что весной марафон общества «Знание» будет посвящён 80-летию Великой Победы, это не вызывает сомнений», рассказал Кириенко.

Замглавы Администрации Президента РФ добавил, что уже понятна тема осеннего марафона — День знаний. Ещё одно мероприятие «Знания» к следующей осени, вероятно, приурочат к 80-летию отечественной атомной отрасли. При планировании остальных марафонов общество будет ориентироваться на запросы россиян, подытожил Кириенко.

Общество «Знание» предложило наполнить пространства школьных библиотек российскими играми
Общество «Знание» предложило наполнить пространства школьных библиотек российскими играми

Ранее Сергей Кириенко заявил, что к настоящему моменту лекции марафона «Знание. Первые» посмотрели свыше 50 миллионов человек. По его словам, большинство зрителей, пообщавшись с ведущими руководителями России, стали более уверены в выборе своей профессии.

Обложка ©

Telegram / «Знание. Первые»

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Общество Знание
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar