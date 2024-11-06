А долго ждать? После победы Трампа Ozon Express построил маршрут Киев — Москва
SHOT ПРОВЕРКА: Ozon Express стал доставлять товары в центр Москвы прямо из Киева
Через 12 часов после победы кандидата на пост президента в США Дональда Трампа на выборах Ozon Express стал доставлять товары в центр Москвы прямо из Киева. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали пользователи, которые сейчас задаются вопросом, а действительно ли доставка будет «экспресс».
Доставка из Киева в Москву от Ozon. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
«Как думаете, ждать ли нам сегодня курьера. И безопасной ли будет доставка?» — поинтересовались пользователи.
А накануне Life.ru сообщал, что в работе мессенджера Telegram пользователи фиксируют массовый сбой. Некоторые юзеры пожаловались, что приложение стало сильно тормозить, а также перестало грузить медиафайлы. При этом нареканий к десктопной версии у пользователей не было.