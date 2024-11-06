Московский суд заочно арестовал экс-замглавреда «Новой Газеты» Мартынова*

Московский Басманный суд принял решение о заочном аресте экс-заместителя главреда «Новой газеты» Кирилла Мартынова*. Его обвиняют в организации деятельность организации, признанной нежелательной в РФ, заявили в правоохранительных органах.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартынова К. К.* удовлетворено», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский Минюст признал иноагентом литературоведа Александра Архангельского*. Помимо него в соответствующий перечень попали ещё три гражданина РФ: Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.