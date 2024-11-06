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6 ноября, 17:55

Московский суд заочно арестовал экс-замглавреда «Новой Газеты» Мартынова*

Бывший замглавреда «Новой газеты» Кирилл Мартынов*. Обложка © Wikipedia.org / Иван Абатуров

Бывший замглавреда «Новой газеты» Кирилл Мартынов*. Обложка © Wikipedia.org / Иван Абатуров

Московский Басманный суд принял решение о заочном аресте экс-заместителя главреда «Новой газеты» Кирилла Мартынова*. Его обвиняют в организации деятельность организации, признанной нежелательной в РФ, заявили в правоохранительных органах.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартынова К. К.* удовлетворено», — цитирует собеседника ТАСС.

«Ельцин центр» отменил цикл лекций иноагента-литературоведа Архангельского*
«Ельцин центр» отменил цикл лекций иноагента-литературоведа Архангельского*

Ранее Life.ru рассказывал, что российский Минюст признал иноагентом литературоведа Александра Архангельского*. Помимо него в соответствующий перечень попали ещё три гражданина РФ: Анна Зуева*, Александр Горбачёв* и Алексей Серёгин*.

*Находятся в списке иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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