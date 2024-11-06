Фигуристка Косторная заявила, что вместе с Куницей пропустит 2 ближайших сезона

Фигуристка Алёна Косторная вместе с партнёром по выступлениям и супругом Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего вернутся к соревнованиям на льду. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — поделилась фигуристка в беседе с РИА «Новости».

Алёне Косторной 21 год. В 2020 году она выиграла чемпионат Европы, также победила в Финале Гран-при ISU сезона 2019/20 и Финале Кубка РФ (2018 год) в одиночном катании. Выступать парой они с Георгием Куницей начали с сезона 2023/24.