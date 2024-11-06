Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 18:12

Фигуристка Косторная заявила, что вместе с Куницей пропустит 2 ближайших сезона

Алёна Косторная и Георгий Куница выступают на шоу «Щелкунчик» в Москве. Обложка © VK / «Алёна Косторная и Георгий Куница»

Алёна Косторная и Георгий Куница выступают на шоу «Щелкунчик» в Москве. Обложка © VK / «Алёна Косторная и Георгий Куница»

Фигуристка Алёна Косторная вместе с партнёром по выступлениям и супругом Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего вернутся к соревнованиям на льду. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами»,поделилась фигуристка в беседе с РИА «Новости».

Алёне Косторной 21 год. В 2020 году она выиграла чемпионат Европы, также победила в Финале Гран-при ISU сезона 2019/20 и Финале Кубка РФ (2018 год) в одиночном катании. Выступать парой они с Георгием Куницей начали с сезона 2023/24.

Косторная раскрыла причины ухода из команды Тутберидзе
Косторная раскрыла причины ухода из команды Тутберидзе

О том, что пара планирует пропустить несколько соревнований, Алёна Косторная сообщила ещё в сентябре. Тогда она объяснила перерыв недавно перенесённым серьёзным недугом, от последствий которого ей нужно было восстановиться.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Алёна Косторная
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar