Суд арестовал на два месяца лайф-коуча Голдырева по делу об изнасиловании

Блогер и лайф-коуч Ярослав Голдырев, который основал женский клуб для обучения привлечению внимания мужчин, был арестован на два месяца по делу об изнасиловании. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, применяя насилие, совершил в отношении ранее знакомой ему девушки действия сексуального характера.

Блогер Ярослав Голдырев в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным Mash, на своих занятиях Голдырев уделял особое внимание темам женской энергии и тактикам завоевания успешных мужчин, включая миллиардеров. На фотографиях с мероприятий участницы часто позировали в нижнем белье.

Блогер Ярослав Голдырев с клиентками. Фото © VK / Ярослав Голдырев

29 октября одна из клиенток обратилась в полицию, обвинив Голдырева в изнасиловании. Блогер подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ.