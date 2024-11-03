Отсидевший срок по делу о гостайне блогер МШ рассказал о планах после освобождения
Отсидевший по делу о гостайне диггер Пыж решил продолжить вести блог
Андрей Пыж вышел на свободу. Фото © VK / Urbanturizm
Известный в Санкт-Петербурге диггер Андрей Пыж (МШ), отсидевший срок за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, вернулся к привычной жизни после освежения из колонии. Он снова будет вести блог YouTube, но с некоторыми оговорками.
«Я продолжу заниматься блогом. Естественно, в некоторых новых реалиях: разговариваем аккуратно, не говорим лишнего», — поделился планами диггер.
Он также подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что не откажется от поездок по заброшенным местам и изучения советского наследия. Блогер отметил, что хочет оправдать ожидания людей, которые всё это время ждали его из колонии, поэтому продолжит делиться впечатлениями на своих каналах и страницах в соцсетях. Также контентмейкер поделился впечатлениями от свободной жизни.
«Я просто входил в ритм жизни в течение этого месяца, привыкал. Думал: выйду — высплюсь. Но нет, это были мечты. Меня прямо подбрасывало в кровати, надо бежать, что-то делать», — заключил Пыж.
Напомним, в октябре 2021 года Андрей Пыж получил пять лет колонии по делу о незаконном доступе к гостайне. Его признали виновным в получении информации о засекреченных подземных объектах Москвы. 30 сентября диггер вышел на свободу по УДО.