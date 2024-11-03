Отсидевший срок по делу о гостайне блогер МШ рассказал о планах после освобождения

Известный в Санкт-Петербурге диггер Андрей Пыж (МШ), отсидевший срок за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, вернулся к привычной жизни после освежения из колонии. Он снова будет вести блог YouTube, но с некоторыми оговорками.

Он также подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что не откажется от поездок по заброшенным местам и изучения советского наследия. Блогер отметил, что хочет оправдать ожидания людей, которые всё это время ждали его из колонии, поэтому продолжит делиться впечатлениями на своих каналах и страницах в соцсетях. Также контентмейкер поделился впечатлениями от свободной жизни.