«Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» победил «Ахмат» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Клаудиньо (20-я минута), Матео Кассьера (52) и Александр Соболев (87).

Ответная игра состоится в Грозном 27 ноября. Победитель выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.

В другом матче дня «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 0:0.