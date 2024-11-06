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6 ноября, 20:27

«Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Состав «Зенита» на матч Кубка России с «Ахматом». Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Состав «Зенита» на матч Кубка России с «Ахматом». Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

«Зенит» победил «Ахмат» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Клаудиньо (20-я минута), Матео Кассьера (52) и Александр Соболев (87).

Карпин с «Ростовом» победил «Спартак» в Москве в первом матче 1/4 финала Кубка России
Карпин с «Ростовом» победил «Спартак» в Москве в первом матче 1/4 финала Кубка России

Ответная игра состоится в Грозном 27 ноября. Победитель выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.

В другом матче дня «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 0:0.

Ранее Life.ru рассказывал, как экс-футболист «Зенита» травмировал ногу, ударив по голове свиньи на матче в Бразилии. После игры Юри Алберто рассказал, что ему удалось избежать серьёзного повреждения.

Артур Лапсаков
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