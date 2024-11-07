Трамп разбогатеет из-за победы на президентских выборах

Трампу принадлежит 58,9% акций компании, стоимость которых составляет около пяти миллиардов долларов. Кроме того, победа Трампа может принести дополнительную выгоду и Илону Маску. Ожидается, что состояние создателя SpaceX и владельца соцсети X увеличится на 15 миллиардов долларов.

Ранее Трамп заявил, что в отличие от своего первого срока на посту лидера Штатов он не будет назначать своих детей на должности в администрации. По его словам, тот опыт был слишком болезненным.