Трамп разбогатеет из-за победы на президентских выборах
Telegraph: Победа на выборах может принести Трампу 1,4 миллиарда долларов
Состояние Дональда Трампа может увеличиться на 1,4 миллиарда долларов. После публикации результатов выборов акции компании Trump Media and Technology Group, владеющей платформой Truth Social, подскочили на 35%, пишет Telegraph.
Трампу принадлежит 58,9% акций компании, стоимость которых составляет около пяти миллиардов долларов. Кроме того, победа Трампа может принести дополнительную выгоду и Илону Маску. Ожидается, что состояние создателя SpaceX и владельца соцсети X увеличится на 15 миллиардов долларов.
Ранее Трамп заявил, что в отличие от своего первого срока на посту лидера Штатов он не будет назначать своих детей на должности в администрации. По его словам, тот опыт был слишком болезненным.
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