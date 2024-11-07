В 2024 году более 20 тысяч солдат ВСУ завершили обучение в странах Запада

Более 20 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в странах Запада в 2024 году. С 24 февраля 2022 года, по данным Генштаба ВСУ, обучение за рубежом прошли более 100 тысяч украинских военных.

С октября 2022 года в ЕС функционирует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят тренировки по стандартам вооружённых сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.