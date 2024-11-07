В 2024 году более 20 тысяч солдат ВСУ завершили обучение в странах Запада
Более 20 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в странах Запада в 2024 году. С 24 февраля 2022 года, по данным Генштаба ВСУ, обучение за рубежом прошли более 100 тысяч украинских военных.
С октября 2022 года в ЕС функционирует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят тренировки по стандартам вооружённых сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.
В начале сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что инструкторы НАТО попали под удар ВС РФ по военному Институту связи в Полтаве. По его словам, учебное заведение было центром подготовки солдат ВСУ.
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