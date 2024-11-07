Коллекционер купил кусок 77-летнего торта со свадьбы королевы Елизаветы II
Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II ушёл с аукциона за 2,8 тыс. фунтов
Кусок свадебного торта королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Обложка © reemandansie.com
Кусок свадебного торта, оставшийся с торжества королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 1947 году, был продан на аукционе Reeman Dansie в Англии за 2,8 тысячи фунтов стерлингов. Об этом пишет The Times.
Десерт хранился 77 лет в чемодане под кроватью одной из бывших сотрудниц Холирудского дворца. Торт был отправлен ей в подарок в знак благодарности за десертный сервиз, который она подарила молодожёнам.
Торт хорошо сохранился благодаря алкогольной пропитке, и его покупателем стал коллекционер из Китая. В общей сложности на свадьбе в 1947 году гостям раздали две тысячи кусочков этого четырёхъярусного десерта, который достигал 2,7 метра в высоту.
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