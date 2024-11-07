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Регион
7 ноября, 05:19

Автобус с 36 пассажирами улетел в кювет и перевернулся в Красноярском крае, 9 пострадали

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами, 9 человек пострадали

Перевернувшийся автобус на трассе Красноярск — Енисейск. Фото © Telegram / МВД 24

Перевернувшийся автобус на трассе Красноярск — Енисейск. Фото © Telegram / МВД 24

В Красноярском крае на участке автодороги Красноярск — Енисейск перевернулся автобус, в котором перевозили рабочих. Транспортное средство съехало с пути и улетело в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своём телеграм-канале.

«По предварительным данным, сегодня на 75 км автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе п. Бартат водитель автобуса «Хагер», перевозящий рабочих, двигался со стороны Красноярска и допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в публикации ведомства.

В автобусе ехало на тот момент 36 пассажиров, из которых девятерым потребовалась медицинская помощь. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.

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Владимир Озеров
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