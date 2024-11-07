Автобус с 36 пассажирами улетел в кювет и перевернулся в Красноярском крае, 9 пострадали

В Красноярском крае на участке автодороги Красноярск — Енисейск перевернулся автобус, в котором перевозили рабочих. Транспортное средство съехало с пути и улетело в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своём телеграм-канале.

«По предварительным данным, сегодня на 75 км автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе п. Бартат водитель автобуса «Хагер», перевозящий рабочих, двигался со стороны Красноярска и допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в публикации ведомства.

В автобусе ехало на тот момент 36 пассажиров, из которых девятерым потребовалась медицинская помощь. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.