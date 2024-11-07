Число пострадавших в перевернувшемся автобусе под Красноярском достигло 18

Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края достигло 18. Пять из них госпитализированы, сообщает прокуратура региона.

«В автобусе находилось 36 пассажиров, которые являются работниками свинокомплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами. Им оказана первая медицинская помощь», — уточнило надзорное ведомство.