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7 ноября, 05:50

Число пострадавших в перевернувшемся автобусе под Красноярском достигло 18

Перевернувшийся автобус на трассе Красноярск — Енисейск. Фото © Telegram / МВД 24

Перевернувшийся автобус на трассе Красноярск — Енисейск. Фото © Telegram / МВД 24

Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края достигло 18. Пять из них госпитализированы, сообщает прокуратура региона.

«В автобусе находилось 36 пассажиров, которые являются работниками свинокомплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами. Им оказана первая медицинская помощь», — уточнило надзорное ведомство.

Как уже сообщал Life.ru, автобус с рабочими съехал с дороги и перевернулся. Сейчас на месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.

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Андрей Бражников
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