Число пострадавших в перевернувшемся автобусе под Красноярском достигло 18
Перевернувшийся автобус на трассе Красноярск — Енисейск. Фото © Telegram / МВД 24
Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края достигло 18. Пять из них госпитализированы, сообщает прокуратура региона.
«В автобусе находилось 36 пассажиров, которые являются работниками свинокомплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами. Им оказана первая медицинская помощь», — уточнило надзорное ведомство.
Как уже сообщал Life.ru, автобус с рабочими съехал с дороги и перевернулся. Сейчас на месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.