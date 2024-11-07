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7 ноября, 07:15

Мать и дочь насмерть раздавило гаражом, снесённым во время посадки вертолёта

На Чукотке гараж сдуло при посадке вертолёта и отбросилао на женщину с ребёнком

Гараж придавил ребёнка и женщину на Чукотке. Обложка © Telegram / SHOT

Гараж придавил ребёнка и женщину на Чукотке. Обложка © Telegram / SHOT

На Чукотке гараж главы села сдуло во время посадки вертолёта, конструкция упала на шестилетнюю девочку и её мать, обе погибли от полученых тяжёлых травм. О трагедии сообщает SHOT.

Владелица гаража Марина Тагратгыргина. Фото © Telegram / SHOT

Владелица гаража Марина Тагратгыргина. Фото © Telegram / SHOT

Гараж придавил ребёнка и женщину на Чукотке. Фото © Telegram / SHOT

Гараж придавил ребёнка и женщину на Чукотке. Фото © Telegram / SHOT

Ми-8 компании «Чукотавиа» выполнял рейс из посёлка Провидения в село Нунлигран. Во время посадки сильным порывом ветра от лопастей сдуло гараж, принадлежащий главе села Марине Тагратгыргиной. Конструкция размерами 3х4,5х6 метров отлетела на несколько метров, прямиком на людей, ждавших вертолёт, и придавила шестилетнюю девочку и её мать.

Пострадавших госпитализировали с переломами рёбер, грудины и ключиц, а также открытой черепно-мозговой травмой. От полученных травм девочка и её мама скончались.

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Ранее сообщалось, что в Магадане в результате пожара в многоквартирном доме погибли мать и трое детей. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного здания, где спасатели эвакуировали женщину и детей двух, трёх и шести лет. Прибывшие на место медики лишь констатировали их смерть.

Татьяна Миссуми
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