Экс-прокурор использовал задание ГУР на $10 тысяч для личной мести и прогорел на бомбе

Бывший сотрудник прокуратуры Украины подорвал автомобиль своего знакомого, который является кандидатом на должность судьи в Запорожской области. Он задержан, сообщают официальный представитель СК Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Допрос подрывника в Запорожье. Видео © Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

«30 сентября 2024 года обвиняемый, находясь возле жилого дома по улице Красных Партизан в Бердянске, с целью убийства своего знакомого, который ожидал назначения на должность судьи, разместил под его транспортным средством самодельное взрывное устройство. 2 октября 2024 года оно сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, но в салоне никого не было», — сообщила Петренко версию следствия.

Бывший прокурор был задержан и признался, что действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. За теракт ему обещали выплатить $10 тысяч.

При этом, по сведениям ФСБ, мужчина сам выбрал знакомого в качестве цели для теракта. Для воплощения замысла он получил от куратора через тайник самодельное взрывное устройство. Но по независящим от него причинам при подрыве авто никто не пострадал, в том числе хозяин. 35-летнему задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт путем взрыва) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. По ходатайству следствия он заключен под стражу. За покушение на теракт ему грозит до 15 лет колонии.