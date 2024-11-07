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Регион
7 ноября, 08:17

Спецназ Росгвардии нанёс удар по украинской пехоте в Курской области

Армия России уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Удар по живой силе противника нанесли бойцы спецназа Росгвардии. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

Росгвардия уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия

«Во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника», — говорится в сообщении.

Названо число мирных жителей, погибших с момента вторжения ВСУ в Курскую область
Названо число мирных жителей, погибших с момента вторжения ВСУ в Курскую область

Ранее наши парни из Росгвардии уничтожили позиции украинских операторов БПЛА. С данных локаций противник осуществлял управление беспилотниками для того, чтобы наблюдать и наносить удары по позициям России. Цель была полностью уничтожена.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Наталья Афонина
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