Спецназ Росгвардии нанёс удар по украинской пехоте в Курской области

Армия России уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Удар по живой силе противника нанесли бойцы спецназа Росгвардии. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

Росгвардия уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия

«Во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника», — говорится в сообщении.