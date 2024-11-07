Спецназ Росгвардии нанёс удар по украинской пехоте в Курской области
Армия России уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Удар по живой силе противника нанесли бойцы спецназа Росгвардии. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
Росгвардия уничтожила пехоту ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия
«Во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника», — говорится в сообщении.
Ранее наши парни из Росгвардии уничтожили позиции украинских операторов БПЛА. С данных локаций противник осуществлял управление беспилотниками для того, чтобы наблюдать и наносить удары по позициям России. Цель была полностью уничтожена.
Telegram / Росгвардия