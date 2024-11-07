Мачехе погибшего в Москве мальчика отменили приговор за доведение пасынка до самоубийства
Суд отменил приговор супругам Воропаевым, которые довели сына до самоубийства
Апелляционный суд решил отменить приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, которые довели своего несовершеннолетнего сына до самоубийства в 2019 году в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Уголовное дело в отношении мачехи и отца ребёнка подлежит повторному рассмотрению, сказано в официальных документах инстанции.
В апреле 2022 года Воропаевы были признаны виновными по статье о доведении до самоубийства. Женщине назначили девять лет за решёткой, а её супругу — восемь с половиной. Из-за нарушений уголовно-процессуального закона суд отметил вердикт. Сейчас Троицкий суд Москвы рассматривает дело по существу. Андрея Воропаева содержат под стражей, а его жену отпустили под домашний арест.
По версии следствия, Воропаева требовала от 14-летнего пасынка придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. В итоге подросток похудел на 21 килограмм, но постоянно жаловался друзьям, что мачеха с отцом угрожают сдать в интернат. В октябре 2019 года он трагически погиб, а супругов задержали.
Ранее руководительницу томского Гуманитарного лицея Евгениу Баталову обвинили в доведении одной из учениц до суицида. Девочка попала в конфликт со сверстницей, мать которой у директора угрожала «сломать её жизнь».
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