В России остановился завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Panasonic

В Ленинградской области завод гонконгской TPV Technology остановил работу, прекратив производство телевизоров Philips, Sony, Sharp, AOC, Panasonic и Infomir. Причиной стали угрозы вторичных санкций со стороны США и Евросоюза и сложности с оплатой компонентов через Китай. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Однако председатель общероссийской общественной организации «РАСПП» Виталий Манкевич считает, что завод прекратил работу не из-за санкционного давлением, а в связи с пересмотром бизнес-стратегии. По его мнению, российский рынок просто не был для TPV приоритетным.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов поделился, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих. Эксперты считают, что освободившиеся ниши займут Haier, Hisense и TCL.

Гонконгская компания TPV Technology запустила производство телевизоров иностранных марок в России в середине 2011 года, вложив в предприятие около 30 миллионов долларов. В год она выпускала до 3,5 миллиона продукции.