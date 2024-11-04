«Деньги на крови»: Медведев обвинил США в организации кризисов по всему миру

Ещё в XX веке американцы стремились управлять, создавая кризисные ситуации в мире. США продолжают делать то же самое в XXI веке, потому что после распада СССР решили, что им нет равных. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, объясняя, логику введения санкций против России.

Политик фактически обвинил США в организации санкционного кризиса против России. По его словам, в Вашингтоне уверены: чем больше кризисов в мире, тем американцам лучше, потому что они зарабатывают деньги на конфликтных ситуациях.

«Америка, как всегда, в шоколаде. Она зарабатывает деньги на поставках оружия, на выделении денег своему оборонно-промышленному комплексу», — подчеркнул Медведев.

Однако цена успеха США — это кровь и жертвы, уверен собеседник RT. По его словам, Вашингтон продолжает «кормить войну», развивая собственный ВПК, хоть часть денег и разворовывается, например, на Украине. Более того, американцы смогли переманить к себе ряд европейских компаний, потому что в ЕС стало невыгодно работать.

«Но этой системе приходит конец. И именно поэтому они чувствуют, что мир уходит из-под ног. И всячески этому сопротивляются», — заявил зампред Совбеза РФ.