Киев огласила новая серия взрывов после пары часов передышки
Новая серия взрывов прогремела в Киеве, объявлена воздушная тревога
В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Никакой дополнительной информации по происшествию власти не приводят.
По предварительным сведениям, за несколько минут до удара в украинской столице снова была объявлена воздушная тревога. До этого она длилась восемь часов. За сутки это уже не первое сообщение о взрывах в Киеве.
Утром, 7 ноября Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загрелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало. Огонь заметили в Соломенском районе.
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