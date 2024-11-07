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7 ноября, 08:35

Киев огласила новая серия взрывов после пары часов передышки

Новая серия взрывов прогремела в Киеве, объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Никакой дополнительной информации по происшествию власти не приводят.

По предварительным сведениям, за несколько минут до удара в украинской столице снова была объявлена воздушная тревога. До этого она длилась восемь часов. За сутки это уже не первое сообщение о взрывах в Киеве.

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Утром, 7 ноября Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загрелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало. Огонь заметили в Соломенском районе.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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