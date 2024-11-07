Как пережить расставание с любимым человеком: 4 действенных метода от психолога

Завершение отношений является одним из самых сложных и болезненных периодов в жизни. Не у всех получается быстро забыть бывшего партнёра и приступить к чему-то новому. Как это сделать без депрессии, длительных загулов и обесценивания всех отношений в целом, объяснила психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич в беседе с RuNews24.ru.

В первую очередь люди боятся разрыва из-за страха одиночества, что якобы после не удастся больше встретить никого. В такой ситуации решит проблему терапия, которая поможет нарастить внутреннюю опору и уверенность в себе. Кроме того, поможет дневник эмоций. В момент сильных переживаний выделяйте 5-15 минут и пишите всё, что чувствуете. Не заметите, как вдруг станет легче.

«Отгоревать, отплакать тоже отличный вариант — выделите время и отдайтесь своим эмоциям», — поделилась советом психолог.

От навязчивых мыслей в голове: «Почему он/она ушёл(а) от меня», «Как мне дальше жить» и прочего, помогут дела. Займите себя чем-то полезным, приносящим удовольствие, чтобы разгрузить голову и переключиться на что-то хорошее. Необходимо заполнить образовавшуюся пустоту чем-то новым, тогда страдания отойдут на второй план.

«Итак, завершайте отношения полностью, сохраняя здоровье и не забирая место и ресурс у своей счастливой жизни. За расставанием всегда бывает встреча, и всё у вас будет хорошо», — подытожила Чапкевич.