В Казани с «тойоты» бизнесмена сняли колёса и аккумулятор под носом у полиции

Машину казанского бизнесмена ограбили на спецстоянке, пока он находился в больнице после ДТП, виновником которого стал сам. Теперь полиция должна ему более миллиона рублей.

На трассе Казань — Ульяновск произошло столкновение «Тойоты Фортунер», «Газели» и трактора. За рулем «японца» находился директор Поволжского центра сертификации и испытаний Дмитрий Белкин, пишет Mash Iptash. Бизнесмен и водитель микроавтобуса получили серьезные травмы. Разбитый автомобиль был изъят как вещественное доказательство, а Белкину назначили полгода ограничения свободы.

Когда он пришел забирать свою машину, то обнаружил пропажу пяти колес, фары, аккумулятора и колпаков — ущерб составил 715 тысяч рублей. Страховая компания оценила стоимость ремонта в полтора миллиона, однако выплатила лишь 300 тысяч, так как не было известно, куда делись детали. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, а Белкин подал в суд на МВД за их бездействие. Полиция пыталась переложить ответственность на владельца парковки, но не смогла доказать его вину. Теперь они должны выплатить Белкину 1,2 миллиона рублей за «Фортунер».