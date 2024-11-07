Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 08:43

В Казани с «тойоты» бизнесмена сняли колёса и аккумулятор под носом у полиции

Машину казанского бизнесмена ограбили на спецстоянке, пока он находился в больнице после ДТП, виновником которого стал сам. Теперь полиция должна ему более миллиона рублей.

На трассе Казань — Ульяновск произошло столкновение «Тойоты Фортунер», «Газели» и трактора. За рулем «японца» находился директор Поволжского центра сертификации и испытаний Дмитрий Белкин, пишет Mash Iptash. Бизнесмен и водитель микроавтобуса получили серьезные травмы. Разбитый автомобиль был изъят как вещественное доказательство, а Белкину назначили полгода ограничения свободы.

Когда он пришел забирать свою машину, то обнаружил пропажу пяти колес, фары, аккумулятора и колпаков — ущерб составил 715 тысяч рублей. Страховая компания оценила стоимость ремонта в полтора миллиона, однако выплатила лишь 300 тысяч, так как не было известно, куда делись детали. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, а Белкин подал в суд на МВД за их бездействие. Полиция пыталась переложить ответственность на владельца парковки, но не смогла доказать его вину. Теперь они должны выплатить Белкину 1,2 миллиона рублей за «Фортунер».

Лох не мамонт, он не вымрет: Россиян предупредили о возрождении старой криминальной схемы
Лох не мамонт, он не вымрет: Россиян предупредили о возрождении старой криминальной схемы

А ранее в Москве рецидивист продал знакомым припаркованный у АЗС чужой автомобиль. Злоумышленник предложил знакомым купить легковушку за 100 тысяч рублей, утверждая, что документы находятся в машине, ключи от которой якобы он потерял. Приятелей заинтересовала цена, и в итоге они согласились на сделку.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Авто
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar